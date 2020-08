Forscher verwandeln alte Plastikflaschen in Batterien

Forscher der University of California in Riverside machen sich gebrauchte PET-Flaschen zu Nutze, um sie in Stromspeicher zu verwandeln. Dafür lösen sie geschreddertes PET in einer Flüssigkeit auf. Mithilfe des sogenannten „Elektrospinnen“-Verfahrens ziehen sie dann Nanofasern daraus. Dabei wird dein starkes elektrisches Feld eingesetzt.