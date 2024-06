Forscher lassen Wasser schneller “schweben”, könnte Akw sicherer machen

Gibt man einige Tropfen Wasser in eine heiße Pfanne, bilden sich scheinbar schwebende Wassertropfen auf der Oberfläche. Das ist der sogenannte Leidenfrost-Effekt, der normalerweise erst bei einer Temperatur von 230 Grad Celsius auftritt. Amerikanische Forschende haben nun aber einen Weg gefunden, wie das bereits bei einer wesentlich geringeren Temperatur von 140 Grad gelingt. Das könnte viele technische Anwendungen verbessern und Atomkraftwerke sicherer machen.

Leidenfrost-Effekt hebt Wasser vom Boden

Beim Leidenfrost-Effekt existieren eigentlich zwei verschiedene Zustände von Wasser nebeneinander: Würde man ganz nah an die Tropfen in der Pfanne heranzoomen, würde man sehen, dass nicht der ganze Tropfen in der Luft schwebt. Tatsächlich ist es nur der obere Teil. Die Energie der Hitze durchdringt nicht den ganzen Tropfen – nur der untere Teil verdampft, während der obere intakt bleibt und auf der Dampfschicht aufliegt. Damit der Effekt eintritt, muss die Temperatur deutlich über dem Siedepunkt von Wasser (100 Grad Celsius) liegen, damit die Dampfschicht in der Pfanne entsteht. Ist die Temperatur zu niedrig, schweben die Tröpfchen nicht, ist sie hingegen zu hoch, verdampft der ganze Tropfen.