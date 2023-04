Erstmals Schwarzes Loch und sein Jet fotografiert

Die Aufnahme gibt Aufschluss darüber, wie der Materiestrom aus dem Schwarzen Loch der Galaxie M87 ins All geschleudert wird.

Das Zentrum der Galaxie Messier 87 erlangte 2019 Berühmtheit als erstes je fotografiertes Schwarzes Loch . Nun gelang Forscher*innen eine neue Premiere, indem sie den Jet , der vom Schwarzen Loch ins All geschleudert wird, gleichzeitig aufnehmen konnten.

Das Schwarze Loch in der Aufnahme hat die Masse von 6,5 Milliarden Sonnen und ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Auf dem Bild ist die charakteristische Form des Lichtrings um das Schwarze Loch zu erkennen. Auf der neuen Darstellung ist dieser ungefähr doppelt so groß wie auf dem Bild von 2019. Die Materie, die in das Schwarze Loch stürzt, erreicht nahezu Lichtgeschwindigkeit und wird daher sehr heiß. Der schwarze Bereich im Zentrum ist der „Schatten“ des Schwarzen Lochs, denn dieses selbst kann man nicht fotografieren.

Ursprung der Jets

Diese hell leuchtende Scheibe aus Gas und Staub „füttert“ das Schwarze Loch. Doch nicht alles Material wird verschlungen. Jets werden mit nahezu Lichtgeschwindigkeit von Schwarzen Löchern abgestoßen. Sie schleudern Material gebündelt bis an den Rand ihrer Galaxien, manchmal sogar darüber hinaus.