Künstliche Intelligenz schärft Foto von Schwarzem Loch nach

Auch wenn die 7 Observatorien zu einem riesigen Teleskop kombiniert werden, bleiben die Daten lückenhaft. Hier kommt nun PRIMO zum Einsatz. "Es gibt uns eine Möglichkeit, die fehlenden Informationen über ein Objekt zu kompensieren", sagt Tod Lauder , Mit-Autor der Studie, in einem Statement . Damit lasse sich ein Bild generieren, wie es ein einziges, gigantisches Radioteleskop von der Größe der gesamten Erde aufnehmen würde.

Training mit Simulationen

Dafür wurde PRIMO mit mehr als 30.000 simulierten Bildern von Schwarzen Löchern mit einer leuchtenden Akkretionsscheibe aus Gas trainiert. Die Simulationen stellen Theorien und Informationen dar, wie Schwarze Löcher Material anziehen. Die KI identifizierte dann Muster in diesen Simulationen.

"Wir nutzen Physik auf ganz neue Weise, um fehlende Daten mit Machine Learning zu ergänzen", sagt Studienleiterin Lia Medeiros. Das Ergebnis zeigt deutlicher das leuchtende Gas, das sich in einer Scheibe um das Schwarze Loch bewegt. Die Gravitation dieses galaktischen Zentrums ist so stark, dass hier fast Lichtgeschwindigkeit erreicht wird. Dadurch wird das Gas so aufgeheizt, dass es leuchtet.