Rasendes Schwarzes Loch zieht Spur aus Sternen nach sich

Nahe der Zwerggalaxie RCP 28, 7,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, spielt sich etwas ab, das Astronom*innen noch nie zuvor gesehen haben. Von der Galaxie führt ein 200.000 Lichtjahre langes gerades Band aus Sternen weg. Am Ende des Streifens befindet sich ein hell leuchtendes Objekt. Was sich hier genau abspielt, hat ein Wissenschaftler*innen-Team rund um Pieter van Dokkum von der US-Universität Yale in einer Studie beschrieben, die nun im Fachmedium The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde.

Sternenspur statt Bildartifakt

Entdeckt wurde das gigantische Schauspiel durch Zufall. Astronom van Dokkum analysierte Aufnahmen des Hubble Weltraumteleskops und sah den Streifen, der von RCP 28 wegführte. Zunächst dachte er an ein Bildartifakt, bei näherer Überprüfung stellte sich der Streifen jedoch als eine Ansammlung von Sternen heraus. Sie entstanden in den vergangenen 39 Millionen Jahren. Damals wurde ein supermassives Schwarzes Loch aus der Galaxie herausgeschleudert.

Mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 6,4 Millionen km/h rast dieses Schwarze Loch nun durch das All, wo es auf Gas trifft. Das Gas wird beim Zusammentreffen aufgeheizt, wodurch es stark leuchtet. Wie bei einer Bugwelle fließt es am Schwarzen Loch vorbei, kühlt ab und wird zu jungen Sternen verdichtet.