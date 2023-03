Fotos zeigen seltsame kreisrunde Sanddünen am Mars

Sanddünen kommen am Mars in allen möglichen Formen, manche sind kreisrund, wie Aufnahmen eines Satelliten zeigen.

Fast perfekt runde Sanddünen sind selbst am Mars eine Seltenheit, wo es Dünen in allen möglichen Formen gibt. Die HiRISE-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) hat nun neue Aufnahmen dieser seltsamen Formationen am Nachbarplaneten der Erde geliefert, wie Space.com berichtet.

Veränderungen beobachten

MRO kreist als Satellit in 300 Kilometer Höhe um den Mars. Teil seiner Aufgaben ist es, die Bewegung von Dünen mitzuverfolgen, um Rückschlüsse auf das Wetter des Planeten zu ziehen. Genauso werden aber auch die Bewegungen von Gesteinsmassen beobachtet, die sich an Abhängen auf dem Planeten sammeln. Haufen und Risse im Gestein zeigen, dass sich die Oberfläche des Planeten langsam, aber ständig verändert.