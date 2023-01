Mars-Rover meistert historische Aufgabe

Erstmals wurde ein Depot auf einem fremden Planeten angelegt. Die Gesteinsproben sollen in einigen Jahren zur Erde gebracht werden.

Ungefähr 6 Wochen hat der Perseverance-Rover benötigt, um das erste Sample-Depot auf einem anderen Planeten anzulegen. Insgesamt wurden dabei 10 Gesteinsproben auf dem Mars-Boden abgelegt.

Die gut verschlossenen Röhrchen wurden in einem speziellen Muster an strategischen Punkten platziert, damit sie auch in einigen Jahren wieder auffindbar sind. Die Gesteinsproben sollen im Rahmen einer künftigen Mission abgeholt und zur Erde zurückgebracht werden.

Aber nur 9 der 10 Röhrchen sind mit Mars-Gestein gefüllt. Ein Röhrchen beinhaltet eine Probe der Mars-Atmosphäre, die ebenso auf der Erde von Forscher*innen analysiert werden soll.