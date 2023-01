NASA-Sonde entdeckt einen "Bären" am Mars

Dass es am Mars Bären gibt, kann ausgeschlossen werden. Die NASA-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) hat allerdings eine Gesteinsformation aufgenommen, die wie ein Bärengesicht aussieht. Die Aufnahme wurde mit der HiRise-Kamera (High Resolution Imaging Experiment) der University of Arizona, die sich an Bord der MRO befindet, bereits am 22. Dezember vergangenen Jahres gemacht.