Entdeckung am Mars sieht aus wie Alien-Tür

Ein neues Bild vom Curiosity Rover zeigt ein seltsames Konstrukt am Mars. Die Maße sind unklar.

Ein neues Foto des Curiosity Rovers am Mars zeigt ein seltsames Konstrukt, das wie ein aus einem Felsen perfekt herausgearbeiteter Türeingang aussieht. Das Bild wurde am Greenheugh Pediment am 7. Mai 2022 aufgenommen. Worum es sich dabei genau handelt, ist noch nicht geklärt, Reddit-Nutzer*innen zufolge dürfte es sich bei der Entdeckung aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen sogenannten „Scherbruch“ handeln.

Ein solcher entsteht, wenn ein Felsen etwa durch ein Marsbeben so belastet ist, dass ein Teil davon abbricht.

Größtes Beben in diesem Jahr

Unwahrscheinlich ist das nicht: Das größte bisher am Mars aufgezeichnete Beben fand am 4. Mai diesen Jahres statt, wie Sciencealert berichtet. Forscher*innen sind noch dabei herauszufinden, wo genau es stattfand und welche Ursache das Beben hatte.

Ebenfalls unklar ist auch, wie hoch und breit der „Türeingang“ ist, könnte aber nur wenige Zentimeter betragen.