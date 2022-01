Mars-Rover muss Sammeln von Gesteinsproben einstellen

Gesteinsreste blockieren das Bohrerkarussell des Mars-Gefährts Perseverance. Die NASA arbeitet an der Lösung des Problems.

Am 29. Dezember entnahm der Mars Rover Perseverance seine bisher letzte Gesteinsprobe vom Roten Planeten. Dabei gerieten offenbar Gesteinsreste in das Bohrerkarusell des NASA-Gefährts, sodass Perseverance das Sammeln von Gesteinsproben vorerst einstellen muss, teilte NASA-Ingenieurin Louise Jandura in einem Blog-Eintrag der US-Weltraumbehörde mit. Auf Twitter veröffentlichte die US-Weltraumbehörde Bilder von den Gesteinsresten.