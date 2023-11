futurezone Award 2023: FH Technikum Wien gewinnt Kategorie Health Tech

Nervenverletzungen können zum Verlust motorischer und sensorischer Funktionen führen und so die Lebensqualität von Patient*innen erheblich beeinträchtigen. Die derzeitige Therapie solcher Verletzungen erfolgt mit Nerventransplantaten aus dem eigenen Körper. Dabei muss allerdings ein gesunder Nerv geopfert werden, der den beschädigten ersetzt.

Um in Zukunft nicht mehr von solchen Spender-Nerven Gebrauch machen zu müssen, hat ein Forschungsteam unter der Leitung von Carina Hromada an der FH Technikum Wien eine Lösung entwickelt. Mithilfe des sogenannten MagneTissue-Bioreaktors stellt das Team künstliche Nerventransplantate her. Das Verfahren wurde von der futurezone-Fachjury mit dem Award in der Kategorie Health Tech – powered by Novartis ausgezeichnet.

➤ Mehr lesen: Künstlicher Nerv zur Behandlung schwerer Nervenverletzungen