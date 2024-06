Gastroskopie selber machen: Pille schlucken statt Schlauch im Bauch

Der PillBot ist mit einer Smartphone-App des Patienten gekoppelt. Diese überträgt die Daten wiederum direkt an den Arzt. Der kann so auch aus der Ferne, ebenfalls per App, die Roboter-Pille in Echtzeit durch den Magen des Patienten steuern.

Dadurch erspart man sich nicht nur den Schlauch, sondern kann die Gastroskopie auch bequem von zuhause aus machen. Zukünftig soll zudem KI zum Einsatz kommen. PillBot sucht dann den Magen selbstständig ab, bevor sich ein Arzt per App zuschaltet. Dadurch kann er schon eine Vordiagnose erstellen oder verdächtigte Stellen im Magen markieren, die dann der Arzt untersucht.

Mini-Roboter im Magen

Seit 2019 arbeitet Endiatx an der Entwicklung des PillBots. Aktuell werden damit klinische Studien durchgeführt. Noch vor Ende des Jahres sollen die Zulassungsstudien in den USA starten, erklärt Endiatx-CEO Torrey Smith gegenüber Venturebeat.

Der pillenförmige Roboter ist mit Kameras, LEDs und Sensoren ausgestattet und verfügt über drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten. Er besitzt einen Antrieb, mit dem er sich frei im Magen bewegen kann, sodass er mit hoher Präzision eine Untersuchung durchführen kann.

