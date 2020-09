Geheimnisvoller Oumuamua könnte interstellare Wollmaus sein

Staub und Gestein

Luus Untersuchungen legen ähnliches nahe. Das interstellare Objekt könnte sich aus Staub und Gestein von Kometen außerhalb unseres Sonnensystems gebildet haben und durch Sternenstrahlung durch den Weltraum geschoben werden.

Laut der norwegischen Astronomin könnte ein großer Felsbrocken den Kern eines Kometen abgebrochen haben. Die von dem Kern wegfließenden Staub- und Gaspartikel könnten sich dabei an felsiges Fragment gebunden und schließlich Oumuamua gebildet haben. Das von dem Kometen wegströmende Gas könnte schließlich den staubigen Stein ins All gedrückt haben.

Die Forscherin vermutet, dass es sich dabei um einen "langperiodischen" Kometen gehandelt habe, der lange braucht, um seine Sterne zu umkreisen und sich ziemlich weit von ihnen entfernt. Aufgrund der schwachen Schwerkraft des Kometen und des Strahlungsdrucks könnte Oumuamua von seinem Elternkometen getrennt worden sein. Die Flugbahn in den interstellaren Raum habe in dann in unser Sonnensystem geführt.

Mehr interstellare Eindringlinge

Luu geht davon aus, das mithilfe von Teleskopen wie dem Pan-STARRS 1, das auch Oumuamua 2017 erstmals entdeckte, künftig häufiger interstellare Eindringlinge zu sehen sein werden.