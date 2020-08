Oumuamua könnte doch ein Alien-Raumschiff sein

Wasserstoff schmilzt zu schnell

Handelt es sich aber um Wasserstoff, hätte man das entstandene Gas nicht von der Erde aus erkennen können. Diese Theorie stellten Wissenschaftler um Darryl Seligman der University of Chicago in ihrem Paper auf, das im Juni im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters erschien.

Diese Theorie greifen Abraham Loeb und Thiem Hoang in ihrem Paper nun auf und versuchen sie zu widerlegen. Die Astrophysiker des Korea Astronomy and Space Institute argumentieren, dass der Antrieb durch Wasserstoff nach den geltenden physikalischen Gesetzen in der Realität gar nicht möglich wäre.

Hoang und Loeb schreiben, dass Wasserstoff schon bei kleinen Temperaturanstiegen, etwa durch Sternenlicht, schmelzen würde. Wasserstoff schmilzt bereits bei -259,2 °C, der absolute Nullpunkt liegt bei -273,15 Grad. So sei es nicht möglich, dass sich ein Komet von Oumuamuas Größe formt, schreiben die Forscher. Dafür sei der Weg von der nächsten gigantischen Molekül-Wolke, wo sich solche Wasserstoff-Eisberge bilden könnten, zu weit entfernt. Er hätte daher nicht Millionen Jahre reisen können, ohne vorher zu zerfallen.