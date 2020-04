Mysteriöses Objekt Oumuamua könnte zerstörter Planet sein

Dass der interstellare Besucher unser Sonnensystem längst verlassen hat, macht die weitere Erforschung schwierig. Forscher der University of California konnten nun allerdings erstmals mithilfe von Computermodellen zeigen, dass Oumuamua wohl ein Teil eines deformierten oder auseinandergerissenen Gesteinsbrocken oder gar eines erdähnlichen Planeten sein könnte. Verantwortlich für die zigarrenartige Form könnten Gravitationskräfte durch eine Sonne sein.

Zerrissener Planet

Den Simulationen zufolge dürfte das ursprüngliche Objekt zu nahe an einer Sonne vorbeigeflogen sein. Durch die enormen Schwerkräfte und die Hitze, die dabei einwirkten, könnte der ehemalige Planet oder Gesteinsbrocken erhitzt, verformt und in mehrere längliche Teile zerrissen worden sein. Durch die Gravitationseffekte wurden diese in den interstellaren Raum geschleudert, wo die Oberfläche auch wieder abkühlte.