Höhepunkt der Geminiden: Wann die meisten Sternschnuppen fliegen

Der letzte Meteorschauer des Jahres sorgt zwischen 14. und 15. Dezember für zahlreiche Sternschnuppen am Himmel. Bis zu 120 Meteore pro Stunde entstehen dabei, sehen kann man so viele aber kaum. In den dunkelsten Regionen dürften die Geminiden aber trotzdem ein beeindruckendes Spektakel am Himmel liefern.

Seinen Höhepunkt haben sie dieses Jahr am 14. Dezember um 20 Uhr. Sie lassen sich aber die ganze Nacht über beobachten. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit und der Himmel ist klar, dürfte man dann selbst in der Stadt die ein oder andere Sternschnuppe sehen.

Sternbild Zwillinge

Ihren Namen haben die Geminiden, weil sie aus der Richtung des Sternenbildes „Zwillinge“ (Gemini) kommen. Genauer stammen sie aus einer Region leicht nördlich des Sterns Castor. Die Partikel, die dann in der Atmosphäre verglühen und ein Leuchten entstehen lassen, verteilen sich von dort über den ganzen Nachthimmel.