Mysteriöser Asteroid Phaethon erstaunt Astronomen neuerlich

Der Asteroid Phaeton stellt Forscher*innen vor ein Rätsel. Denn bei seinem Vorbeiflug an der Sonne bildet er zwar einen Schweif aus, dieser besteht aber nicht wie zuvor angenommen aus Staub, sondern aus Natrium. Untersucht wurden Aufzeichnungen von Phaeton, die 2022 vom Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) gemacht wurden.

Der LASCO-Koronagraph an Bord des SOHO-Satelliten bildete den Asteroiden mit verschiedenen Filtern ab. Die vom Schweif abgegebene Lichtfarbe kann so Informationen über seine chemische Zusammensetzung liefern. Ein Filter erkennt erkennt Staub, ein anderer Natrium. In den Bildern erscheint der Schweif Phaetons im orangefarbenen, natrium-empfindlichen Filter hell. Im blauen Filter, der Staub erkennt, ist der Schweif indes nicht zu sehen.

Das Forschungsteam des California Institute of Technology hat zusätzlich auch alte SOHO-Daten durchgekämmt. Dabei entdeckten die Forscher*innen den Asteroiden erstmals auch in Bildern, die mehr als 20 Jahre alt sind.