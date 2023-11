Generalprobe für Erstflug der Ariane 6 Rakete verlief erfolgreich

Der Langzeit-Heißlauftest der europäischen Trägerrakete Ariane 6 am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ist erfolgreich verlaufen. Bei der groß angelegten Generalprobe für den 2024 geplanten Erstflug wurde am Donnerstag das Vulcain-2.1-Triebwerk erfolgreich gezündet und lief etwa 8 Minuten lang, hieß es in einer Erklärung des Herstellers der Rakete, der ArianeGroup.

Sämtliche Flugphasen durchlaufen, ohne abzuheben

Dieser entscheidende Schritt bringe "uns dem Jungfernflug der Ariane 6 ein Stück näher", sagte Martin Sion, CEO des Unternehmens. Vor dem Erstflug müssten jedoch noch weitere Tests durchgeführt werden, insbesondere um "die Fehlertoleranz unter Beweis zu stellen", fügte er hinzu.

"Die Teams haben nun sämtliche Flugphasen der Trägerrakete durchlaufen, ohne dass sie die Erde verlassen hat", sagte Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

