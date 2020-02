Glas-Akku von Nobelpreisträger wird serienreif

Mehrere Vorteile

Bei der Erfindung handelt es sich um einen so genannten Lithium-Glas-Akku. Wie IEEE Spectrum berichtet, wurde er von Goodenough gemeinsam mit der portugiesischen Forscherin Maria Helena Braga entwickelt. Als Elektrolyt kommt darin ein Gemisch aus Glas und Alkalimetallen (auch Lithium zählt zu dieser Gruppe) zum Einsatz. Der Akku verspricht eine hohe Kapazität, eine hohe Resistenz gegenüber extremen Temperaturen und soll wesentlich schneller als ein Lithium-Ionen-Akku geladen werden können. Der feste Elektrolyt ist außerdem nicht brennbar.

Erfahrung mit Batterien

Ein erster Forschungsbericht zum Glas-Akku wurde im Dezember 2016 veröffentlicht, wenige Wochen später wurde die Technologie der Allgemeinheit präsentiert. Goodenoughs Wirkstätte, die Universität von Texas in Austin, meldete Patente für das Konzept an. Nun werden diese Patente an Hydro-Quebec übertragen. Das kanadische Energieversorgungsunternehmen gilt als führend bei der Entwicklung von Batterietechnologien. Mit dem Center of Excellence in Transportation Electrification and Energy Storage betreibt es ein eigenes Forschungszentrum, das den Glas-Akku nun zur Marktreife führen soll.