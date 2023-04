Gletscher haben 2.720 Gigatonnen Eis in nur 10 Jahren verloren

Vergleicht man Fotos von schmelzenden Gletschern über eine große Zeitspanne hinweg, wird deutlich, dass sie an Masse verlieren. Doch bisher war es schwierig, die tatsächliche Veränderung des Volumens zu identifizieren. Das haben Forscher*innen nun geschafft. Ihre Messungen zeigen, dass Gletscher weltweit zwischen 2010 und 2020 um 2 Prozent geschrumpft sind.

Diese 2 Prozent sind enorme 2.720 Gigatonnen an Eis, das geschmolzen ist. Eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen. Die Schmelze der Gletscher trägt noch stärker zum Anstieg des Meeresspiegels bei als jene der Eisflächen in Grönland und der Antarktis, schreibt die ESA in einem Statement.

Temperaturanstieg

Verantwortlich für den Schwund ist zu 89 Prozent der Anstieg der Umgebungstemperatur. Die restlichen 11 Prozent kamen dadurch zustande, dass küstennahe Gletscher durch wärmeres Meereswasser ausgedünnt würden. Das zeige erstmals wie die Atmosphäre und die Ozeane bei der Eisschmelze zusammenspielen.