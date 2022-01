Forscher lassen Goldfische ein Vehikel steuern

Das Fish Operated Vehicle (FOV) bewegt sich mit 4 motorisierten Rädern, indem es die Bewegungen des Fisches mit einer Kamera, einem Computer und Lichterkennungstechnologie (LIDAR) verfolgt.

Lernprozess der Fische

6 verschiedene Fische schafften es, das Fahrzeug erfolgreich zu den Zielen zu lenken, wobei auch Sackgassen vermieden wurden. Jedes Tier lernte, auf ein rosafarbenes Ziel in einem 3 x 3 Meter großen Raum zuzusteuern, um sich ein Futter-Kügelchen zu verdienen.

Die Studie wurde von Wisschaftler*innen der Ben-Gurion University of the Negev in Israel durchgeführt und im Fachmagazin Behavioural Brain Research veröffentlicht. Laut ihnen können die Art und Weise, wie der Raum im Fischgehirn dargestellt wird, und die Strategien, die die Fische unter Wasser anwenden, an Land genauso erfolgreich sein. "Es zeigt, dass Goldfische die kognitive Fähigkeit haben, eine komplexe Aufgabe in einer Umgebung zu lernen, die völlig anders ist als die, in der sie sich entwickelt haben", so Shachar Givon, der an dem Projekt mitwirkte. "Die Fische wurden nach und nach immer geschickter und zeigten bei der letzten Sitzung die Kontrolle über das FOV und ein hohes Maß an Erfolg."