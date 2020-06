Google & Co.: Noch viele Probleme bei Echtzeitübersetzung

Auch in diesem Fall kann Übersetzungssoftware durch die statistische Auswertung von gesammelten Texten die wahrscheinlichste Variante errechnen – etwa wenn Bank im Sinne von Kreditinstitut meist in einem Atemzug mit Begriffen wie Geld oder Finanzen verwendet wird. Die statistische Auswertung stößt aber auch schnell an Grenzen. So gehen sowohl Google als auch Microsoft fälschlicherweise immer davon aus, dass Clyde ein Männername ist, auch wenn der zu übersetzende Satz ("The girl Clyde, who went for a ride...") eindeutig von einem Mädchen handelt.