Google sucht nach Partnern für selbstfahrendes Auto

Google schaut sich nach Partnern in der Fahrzeugbranche für sein selbstfahrendes Auto um. „Wir wollen nicht wirklich ein Autohersteller werden“, sagte Projektleiter Chris Urmson dem „Wall Street Journal“. In der Zwischenzeit baue der Internet-Konzern aber in Kooperation mit Autozulieferern eine Flotte neuer Fahrzeuge, gab Urmson in dem am Samstag veröffentlichten Interview bekannt.