Überraschende Entdeckung in Graphen könnte Speichergröße verdoppeln

Bei Graphen handelt es sich im Wesentlichen nur um eine ultradünne Schicht Graphit, demselben Material, das auch in Bleistiften vorkommt. Forscher*innen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben Graphen nun so manipuliert, dass magnetische Speichergeräte aus dem Material mit doppelt so vielen Daten als herkömmliche Festplatten beschrieben werden könnten.

Graphen ist "multiferroisch"

Die neue Studie bescheinigt Graphen ein multiferroisches Verhalten, wenn es in 5 Schichten in rhomboedrischen Muster gestapelt wird, ähnlich wie ein Graphen-Sandwich. Dabei weist das Material einerseits Magnetismus auf, als auch das elektronische Verhalten, das die Forscher*innen als “Ferro-Valleytricity” bezeichnen.