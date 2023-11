Forscher bauen erstmals eine Hefezelle mit synthetischer DNA

"Absolute Mammutaufgabe" gelungen

"Die Konstruktion jedes einzelnen Chromosoms ist eine absolute Mammutaufgabe", schildert Benjamin Bount, Biologe an der University of Nottingham. Eine Vielzahl an Forscher*innen ist an dem Projekt beteiligt. Gemeinsam ist es auch gelungen, eine sich selbst erhaltende, lebens- und vermehrungsfähige Zelle herzustellen, die zu 31 Prozent aus synthetischem Erbgut besteht.

Die Vision der Wissenschaftler*innen ist es, durch synthetische Hefezellen eines Tages kleine programmierbare Fabriken zu machen, die man verwenden könnte, um neue Materialien, Medikamente, Biotreibstoffe oder andere Produkte herzustellen. Der nun erfolgte Schritt sei ein Meilenstein, sagt der Leiter des Projekts, Jef Boeke von NYU Langone Health: "Wir haben daran lange gearbeitet."