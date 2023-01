Biotech-CEO soll seinen Körper um 5 Jahre verjüngt haben

Jeder Morgen beginnt um 5 Uhr früh. Johnson nimmt 2 Dutzend Nahrungsmittelergänzungen und Medikamente ein. Diese reichen von Zink und Ingwer, bis zu einer Mikrodosis Lithium, die sein Gehirn gesund halten soll. Er misst konstant seine Vitalwerte. Täglich sind das Gewicht, BMI, Körperfettanteil, Körpertemperatur und Blutzucker. In der Nacht misst er die Herzratenvariabilität und den Sauerstoffgehalt im Blut. Seit kurzem hat er auch ein Gerät, das seine nächtlichen Erektionen misst.

Damit es so weitergeht, will Johnson dieses Jahr bis zu 2 Millionen US-Dollar für sein Verjüngungsprojekt ausgeben. Geld alleine reicht aber nicht: Neben viel Kohle braucht er auch viel Disziplin. Seine vegane Diät sieht 1.977 Kalorien pro Tag vor. Jeden Tag wird eine Stunde trainiert, 3-mal die Woche gibt es ein intensives Training. Jeden Tag geht Johnson zur gleichen Zeit schlafen und vorher trägt er 2 Stunden eine Brille, die blaues Licht blockt.

Die Tagesration an Tabletten

In regelmäßigen Abständen werden Stuhl- und Urinproben untersucht. Jeden Monat gibt es dutzende medizinische Eingriffe , wovon einige schmerzhaft sein sollen. Dazu gehören Blutests, MRTs, Ultraschalluntersuchungen und Darmspiegelungen, sowie spezielle Untersuchungen für weitere Organe, wie etwa die Nieren und das Nervensystem.

Depression führte zur Selbstoptimierung

Der Weg zur Selbstoptimierung begann für Johnson schon viele Jahre zuvor. In den 30er-Jahren gründete er den Bezahlservice Braintree. Der war zwar erfolgreich, die viele Arbeit trieb Johnson aber in die Übergewichtigkeit und Depressionen. Laut eigenen Angaben dachte er auch über Suizid nach. 2013 verkaufte er das Unternehmen schließlich für 800 Millionen US-Dollar an eBay.

Danach begann er sich um sich selbst zu kümmern. In dieser Phase entdeckte er seine Leidenschaft für Biologie. Er gründete mit OS Fund ein Risikokapital-Unternehmen, das sich auf Biotechs spezialisiert. 2016 gründete er Kernel. Das Biotech macht einen Helm, um die Hirnaktivitäten zu analysieren. Forschende nutzen den Helm derzeit, um etwa die Auswirkungen von Meditation und Halluzinogenen zu untersuchen.