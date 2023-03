Wie man aus Schwammerln Leiterplatten herstellt

Normalerweise wird der sogenannte Glänzende Lackporling unter anderem in der traditionellen chinesischen Medizin seit 4.000 Jahren zur Behandlung unterschiedlicher Krankheiten eingesetzt. Ein Forschungsteam des Linz Institute of Technology an der Johannes Kepler Universität (JKU) hat aber auch sein Potenzial als Werkstoff für Elektronik erkannt.

Die Pilzhaut hingegen würde lediglich getrocknet – Wasser, Strom und eine Nachbehandlung seien nicht erforderlich. Gleichzeitig brennt die Myzelienhaut nicht so einfach wie Papier. „Das Einzige, was man braucht, sind Abfälle aus Holz, etwa Holzspäne oder Stroh“, sagt Kaltenbrunner. Darauf können die Pilzhäute wachsen.

Biologisch abbaubar

„Der größte Vorteil ist aber, dass man ein Material mit ähnlichen Eigenschaften wie ölbasierte Kunststoffe schafft, das vollständig kompostierbar ist. Man kann die Leiterplatte also einfach in den Haushaltskompost geben“, ergänzt er – nachdem man das Kupfer davon entfernt hat. Generell sei Nachhaltigkeit eines der größten Themen in Österreich und Europa. Im Speziellen seien die Berge an Elektroschrott besorgniserregend. „Pro Tag sind es 14 Eiffeltürme“, warnt Kaltenbrunner.

Biologisch abbaubare Elektronik, wie die Leiterplatte aus Pilz, könnte diesem Problem entgegenwirken, wenn sie im großen Stil und in Zusammenarbeit umgesetzt würde. „Da sind wir aber noch nicht“, sagt er.

Robotik profitiert auch

Derzeit steckt das Projekt noch in der Frühphase. Herausfordernd sei aktuell noch, dass das Naturprodukt je nach Feuchtigkeit unterschiedlich wächst, sodass die Struktur nicht homogen ist. Für den Industrieprozess sei das suboptimal. „Die Hauptaufgabe besteht darin, das Material so weit zu verbessern, dass es reproduzierbar wird und seine Eigenschaften von Wachstum zu Wachstum nicht variieren“, sagt er.