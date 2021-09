Hendl aus dem 3D-Drucker wird mit Laser gebraten

Es ist ein bisschen wie in einem Science-Fiction-Film: Statt zu kochen drückt man lediglich ein paar Knöpfe und das Essen erscheint verzehrfertig. Das kennt man aus Star Trek als Replikator bzw. Nahrungsverteiler. Nun haben sich Ingenieure der Columbia University in New York entschlossen ein solches Gerät zu konstruieren.

Basis des "digitalen persönlichen Kochs" ist ein 3D-Drucker, der in der Lage ist, die Textur von Lebensmitteln genau nachzuahmen. Das ist noch keine Neuerung, denn diese Maschinen sind bereits am Markt. Allerdings kann keine von ihnen die Lebensmittel schon beim Ausdrucken kochen.

Das Forscher*innen-Team nutzte Huhn als Test-Nahrung. Es wurde püriert und anschließend als ungefähr 3 Millimeter dicke Scheiben wieder ausgedruckt und erhitzt. Dabei musste unter anderem auf die Färbung, Saftigkeit und Geschmacksunterschiede im Vergleich zu regulär zubereitetem Hendl geachtet werden. Die Wissenschaftler*innen verwendeten dafür einen blauer Laser und 2 Infrarot-Laser.