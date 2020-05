Hightech-Helm wird von Polizei im Kampf gegen Corona eingesetzt

Die zentrale Funktion des Hightech-Helms ist die Temperaturmessung von Passanten auf einer Distanz von ungefähr 2 Metern. Damit sollen Menschen ausfindig gemacht werden, die eine Körpertemperatur haben und möglicherweise mit COVID-19 infiziert sind.

In China vertrauen bereits zahlreiche Behörden auf smarten Helm: Mehr als 1.000 Stück wurden in China an Mitarbeiter im öffentlichen Verkehr, Polizisten und Gesundheitsbehörden ausgeliefert.