Forscher untersuchen, wie der Klimawandel Hurrikans beeinflusst

Die höheren Regenmengen lassen sich ganz klar auf die Erderwärmung zurückführen, so Klimaforscher*innen.

Wie sich die höheren Regenmengen erklären lassen

„Wenn die Lufttemperatur wärmer ist, kann die Atmosphäre natürlich mehr Wasserdampf aufnehmen (Wärme lässt Wassermoleküle zu Wasserdampf verdampfen), was bedeutet, dass mehr Wasser in der Luft ist, insbesondere in vielen feuchten oder regnerischen Regionen. Für jeden Grad Celsius mehr Erwärmung hält die Luft etwa 7 Prozent mehr Wasserdampf“, sagt Tang gegenüber Mashable.

Dadurch, das sich die Erde bereits seit dem 18. Jahrhundert um 1,1 Grad Celsius erwärmt habe, gebe es jetzt mehr Stürme mit deutlich höheren Regenmengen. Laut den Berechnungen von Wissenschaftler*innen wie Tang würde das Phänomen noch weiter an Kraft zunehmen.

Würde die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius steigen, würden die starken Regenfälle, die Teil von Stürmen und Hurrikans sind, sich auf den Radius von 100 Kilometer rund um das Zentrum des Sturms ausbreiten. Das wäre eine Steigerung um 10 bis 15 Prozent im Vergleich zur jetzigen Situation. Damit würden auch weitere Überschwemmungen während Hurrikans stark zunehmen, heißt es.