Hyperschallrakete fliegt mit Mach 9 über Norwegen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat am 6. Oktober mit der Höhenforschungsrakete Atheat einen Flugtest über Norwegen durchgeführt, um Bedingungen wie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu simulieren. Die Rakete erreichte dabei eine Geschwindigkeit von Mach 9, also das 9-Fache der Schallgeschwindigkeit (rund 11.000 km/h), die sie über 2 Minuten lang aufrechterhielt.

Diese Bedingungen erzeugen laut dem DLR aerothermische Lasten und Temperaturen von über 2.000 Grad Celsius. Das Experiment diente dazu, diese extremen Belastungen unter kontrollierten Bedingungen zu simulieren, ohne tatsächlich in den Weltraum zu fliegen. Im Fokus des Experiments standen hitzeresistente Komponenten aus faserverstärkter Keramik, die am DLR eigens entwickelt wurden.

