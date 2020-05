Im Inneren des Mondes bebt es doch

Kein Mondstaub

Blankes Grundgestein kommt auf der Mondoberfläche nur selten vor. Der größte Teil der Fläche unseres Trabanten besteht aus pulverförmigem, zermahltem Gestein - sogenanntem Regolith. Diese Decke wird durch den ständigen Beschuss von winzigen Meteoriten und anderen Himmelskörpern gebildet. „Normalerweise bildet sich ständig neuer Regolith, deshalb bleiben freiliegende Felsblöcke nicht lange unbedeckt“, so Schultz.

Die neu entdeckten kahlen Flecken müssten demnach noch relativ jung sein, schließen die Forscher in der Studie, die kürzlich im US-Fachmagazin „Geology“ erschien. Sie vermuten, dass sich die Bergkämme an gewissen Stellen immer noch nach oben wölben. Diese Aufwärtsbewegung bricht die Oberfläche, wodurch der Regolith in Risse und Hohlräume rieselt. So wird Grundgestein freigelegt. Die Standorte seien für künftige Mondmissionen von großer Bedeutung, da Proben von dort viele neue Informationen liefern würden, erklärte der Mitautor der Studie, Adomas Valantinas.

Infrarotstrahlung

Die Bergrücken sind außerdem wärmer als ihre Umgebung und setzen mehr Infrarotstrahlung frei – ebenfalls ein Indiz dafür, dass die Verwerfungen relativ jung sind. Den Untersuchungen zufolge befinden sie sich dort, wo auch tiefe Magma-Adern zu finden sind. Laut Schulz eine 1:1-Korrelation: „Das lässt uns vermuten, dass wir hier einen anhaltenden Prozess sehen, der durch Vorgänge im Mondinneren angetrieben wird.“