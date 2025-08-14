Indoor-Solarzellen könnten Batterien ersetzen

14.08.2025

Ein großes Problem von Perowskit-Solarzellen scheint zumindest deutlich kleiner geworden zu sein. Eine Markteinführung ist geplant.

Perowskit gilt als die Zukunft von Solarmodulen. Die Silizium-Alternative gilt als kostengünstig in der Herstellung und kann theoretisch eine höhere Effizienz von 31 Prozent erreichen. Perowskit ist allerdings nicht nur für Solarzellen für den Außenbereich geeignet, sondern kann auch in Räumen eingesetzt werden, wo sie künstliches Licht wieder in Energie verwandeln. So könnten Geräte wie Tastaturen, Fernbedienungen oder Wecker künftig mit kleineren oder ganz ohne Batterien auskommen. Perowskit-Zellen sind nicht sehr haltbar Das Hauptproblem der Perowskit-Solarzellen ist aber ihre geringe Haltbarkeit. Umwelteinflüsse wie Hitze, Feuchtigkeit und - besonders bitter - Sonnenlicht lassen die Zellen schnell altern.

Ausschlaggebend sind winzige Defekte in der Kristallstruktur des Materials, die auch als "Fallen" bezeichnet werden. Sie verursachen, dass Elektronen stecken bleiben, bevor ihre elektrische Energie nutzbar gemacht werden kann. Diese Fallen tragen dazu bei, dass Perowskit-Zellen mit der Zeit immer ineffizienter werden, weil das Material abbaut. ➤ Mehr lesen: Chinesische Nuklear-Batterie soll Handy-Laden überflüssig machen 6 Mal effizienter Forscher des University College London haben in Zusammenarbeit mit Partnern aus China und der Schweiz Perowskit-Zellen entwickelt, die deutlich langlebiger sind als die bisher auf dem Markt erhältlichen Zellen. Sie sollen mindestens 5 Jahre verwendet werden können, anstatt nur wenige Wochen oder Monate. Zudem sollen sie rund 6 Mal effizienter sein als ihre Konkurrenz.

Die Herstellung von Perowskit-Solarzellen ist recht einfach. © James Tye