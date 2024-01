Überraschung: Warum Insekten wirklich von Licht angezogen werden

Von etwas angezogen sein wie die Motten vom Licht - das Sprichwort kennt wohl jeder. Doch warum werden Insekten buchstäblich vom Licht angezogen? Ein Forscher*innenteam der Florida International University, dem Imperial College in London und dem Council on International Educational Exchange in Costa Rica ist der Frage auf den Grund gegangen.

Insekten mit Zeitlupenkameras gefilmt

Sie filmten Insekten mit einer Zeitlupenkamera, um mehr über ihren Zug hin zum Licht zu erfahren. Dabei stellten sie fest: Egal of Fliege, Käfer oder Motte - die Insekten wenden dem Licht immer ihren Rücken zu. "Wenn die Leute im Alltag das Phänomen beobachten, sieht es vielleicht so aus, als würden die Insekten direkt auf das Licht zufliegen. Aber das ist nicht der Fall", sagt Studienautor Yash Sondhi. Im Zeitlupenvideo sei klar zu sehen, dass sie immer mit ihren Rücken ans Licht stoßen.

Der Grund dafür liegt Millionen Jahre zurück. Bereits damals haben sich Insekten immer am hellsten Objekt orientiert, das sie sehen konnten - dem Himmel. Sie nutzten die Sonne, Mond und Sterne für die Orientierung - nicht wie wir Menschen, indem sie Norden, Süden, Osten und Westen bestimmen, sondern damit sie wissen, wo oben und unten ist. Künstliche Lichtquellen machen das heutzutage aber immer schwieriger.

Insekten spüren keine Erdanziehungskraft

Im Vergleich zu ihrer Körpergröße und -gewicht sind Insekten mit Kampfjetpilot*innen vergleichbar. Sie führen solch waghalsige Flugmanöver durch, dass es für sie oft schwierig ist, die Erdanziehungskraft zu spüren. Lichtquellen helfen ihnen daher dabei, herauszufinden, wo oben oder unten ist.

Jamie Theobald, der sich bereits seit 2017 mit der Frage beschäftigt und auch an der Studie beteiligt war, zeigt sich zufrieden: "Dies ist eine prähistorische Frage. In uralten Schriften bemerkten die Menschen bereits einen Zusammenhang mit Insekten und Feuer". "Es hat sich herausgestellt, dass alle unsere Spekulationen darüber, warum das passiert, bislang falsch waren. Es ist also definitiv das coolste Projekt, an dem ich beteiligt war", so Theobald in einer Aussendung.

Noch weitere Forschung nötig

Während die Studie bestätigt, dass sich künstliches Licht störend auf Insekten auswirkt, spielt auch die Lichtrichtung eine Rolle. Am schlimmsten ist eine nach oben gerichtete oder eine nackte Glühbirne. Eine nach unten gerichtete Lichtquelle mit einer Abdeckung darüber hat weniger negative Auswirkungen auf die Insekten. Noch ungeklärt ist, ob die Farbe des Lichts, also kühle und warme Töne, unterschiedliche Wirkungen auf die Insekten haben.