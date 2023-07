Mehlwürmer statt Kalbsschnitzel: Warum wir Insekten essen sollten

Die Weltbevölkerung steigt und braucht künftig mehr hochwertiges Eiweiß. Dieses könnte in Österreich von Insekten kommen.

2023 hat die Erde erstmals die Marke von etwa 8 Milliarden Einwohner*innen erreicht. Damit hat sich die Weltbevölkerung seit 1950 mehr als verdreifacht. Laut einer Prognose der Vereinten Nationen soll sie bis 2100 noch weiter auf über 10 Milliarden Menschen anwachsen. Das bedeutet, dass in Zukunft mehr Lebensmittel erforderlich sind.

„Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen Regionen wie Asien, in denen mehr Wohlstand kommt, Menschen tendenziell mehr tierisches Eiweiß essen“, sagt Simon Berner, Professor für Nachhaltiges Lebensmittelmanagement an der FH Joanneum. Die Sicherstellung einer nachhaltigen Ernährung mit hochwertigen Proteinen gilt diesbezüglich als eine der größten Herausforderungen der Zukunft.

Ein Ansatz, diese Versorgung ökonomisch, ökologisch und sozial verträglich sicherzustellen, ist, Insekten als Proteinquelle zu nutzen. Ihr Proteingehalt beläuft sich auf bis zu 70 Prozent.

Gesundes Wachsen

Berner untersucht in einem von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten Projekt die nachhaltige und effiziente Erzeugung des Insektenproteins in Österreich entlang der Wertschöpfungskette. Im Fokus stehen Mehlwürmer. „Der Mehlwurm ist ernährungsphysiologisch sinnvoll, denn er ist reich an gesunden Proteinen“, sagt der Forscher.