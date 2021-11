ISS-Astronauten essen erstmals Weltraum-Chilis

ISS-Astronaut*innen haben zum ersten Mal im All selbstgezüchtete Chilis gegessen.

Im Juni wurden Chili-Samen auf die Internationale Weltraumstation (ISS) gebracht, um herauszufinden, ob man im Weltraum Pflanzen großziehen kann. Mit dem Experiment wollte man erforschen, ob es im All möglich ist, Pflanzen heranzuziehen, um Astronaut*innen mit Nahrung bei langen Missionen zu versorgen, berichtet ScienceAlert .

Vergangenen Freitag war es soweit: Die ersten Chilis, die im Weltraum auf der ISS gezüchtet worden waren, wurden geerntet und verspeist. NASA-Astronautin Megan McArthur hat am Freitag ein Foto getwittert, dass die ISS-Crew zeigt, die Chilis gekostet hat und erklärte, dass sie diese mit Beef und Gemüse in Tacos zu bereitet haben. Dazu der Kommentar: „Die besten Tacos im Weltall bisher.“

Die Chilis wurden etwa vier Monate lang herangezogen und wurden grün sowie rot gegessen. Einige Exemplare werden jedoch auch aufgehoben und zur Erde gebracht, damit sie untersucht werden können. Die NASA hat in einer Presseaussendung bekannt gegeben, dass ergründet werden soll, ob sich das Züchten von den Pflanzen lohnt, um Astronaut*innen bei den Missionen am Mond oder Mars auf diesem Weg mit Nahrung zu versorgen. Die Zeit, die diese bei den Missionen im All verbringen werden, ist nämlich durchaus lang.