NASA überlegt, wie Fund von Leben im All verkündet werden soll

"Unsere Generation könnte realistischerweise diejenige sein, die einen Beweis für Leben außerhalb der Erde findet", schreiben NASA-Forscher*innen in einem Kommentar im Fachmagazin Nature . "Mit diesem privilegierten Potenzial geht Verantwortung einher." Die Brisanz einer Verkündung, dass es Leben im All gibt, sei besonders groß . Es könne leicht zu Sensationsmeldungen und wilden Spekulationen kommen. Daher plädieren die Forscher*innen dafür, darüber nachzudenken, wie eine solche Verkündung ablaufen sollte.

Schrittweise zur Zuversicht

Wie das Cosmos Magazine berichtet, denkt man bei einer solchen Verkündung meist an eine Alles-oder-Nichts-Botschaft: Entweder man hat Leben nachgewiesen oder nicht. In der Praxis wird sich jedoch wahrscheinlich nicht sofort ein eindeutiger Schluss ergeben, etwa in Form von kleinen grünen Männchen, die plötzlich auf der Erde landen. Stattdessen könnte Leben im All in sehr subtiler Form auftreten, die der Menschheit noch gänzlich unbekannt ist. Vielleicht wird erst am Ende eines langen Prozesses feststehen, dass es sich um eine Form von Leben handelt.

Die Forscher*innen plädieren dafür, den Entdeckungsprozess schrittweise darzustellen. Dadurch solle auch erkennbar werden, wie die Wissenschaft arbeite, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Denkbar sei etwa eine "Confidence of Life Detection"-Skala (CoLD), die in 7 Stufen darlegt, mit welcher Zuverlässigkeit man von einer Lebensform sprechen kann.