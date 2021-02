ISS: Besatzung findet Kratzer und Delle

Die Besatzung der Internationalen Raumstation sucht die Raumstation derzeit nach weiteren Lecks ab. Zunächst hatten die Raumfahrer mindestens 3 neue undichte Stellen befürchtet. Nun gab die Besatzung vorsichtig Entwarnung.

Die Stellen wurden untersucht. "An einer Stelle ist ein Kratzer, an anderer eine Delle", sagte Kosmonaut Sergej Ryschikow am Freitag der russischen Agentur Interfax zufolge. Das Ergebnis der Untersuchung einer nur schwer zugänglichen Stelle unter einem Rohr steht aber noch aus.

Die Aufnahmen eines speziellen Mikroskops würden nun ausgewertet, geht aus den Funksprüchen der Besatzung mit der Flugleitzentrale hervor. Das Mikroskop war erst in der vergangenen Woche mit dem Raumfrachter Progress 77 vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS gebracht worden.