ISS: Erneut Leck in russischem Raumschiff

Laut der NASA ist die Internationale Raumstation ISS jedoch nicht in Gefahr.

Wie die NASA am vergangenen Wochenende mitteilte, tritt aus einem an der ISS angedockten russischem Raumschiff Kühlflüssigkeit aus. Das im Oktober 2022 angekommene russische Transportschiff Progress 82 stellt aber dennoch keine Gefahr für die Raumstation dar, wie es heißt.

Derzeit suche man nach der Ursache für das Leck, erklärt die US-Weltraumbehörde. Die Besatzung der ISS sei ebenfalls darüber informiert wurden, kann aber all ihren geplanten Tätigkeiten nachgehen. Die NASA arbeite gemeinsam mit russischen Weltraumforscher*innen daran, den Fehler zu beheben. Andere Probleme auf der Raumstation gebe es derzeit nicht.

Geplant ist, dass sich Progress 82 am Freitag, dem 17. Februar, gefüllt mit Müll von der ISS abdockt. Anschließend soll in Richtung Erde fliegen und über dem Pazifik in der Atmosphäre verglühen.

Vorfall im Dezember

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen anderen Zwischenfall: Im vergangenen Dezember ist an einer russischen Sojus-Kapsel ein Leck entdeckt worden war. Die Kühlflüssigkeit des Raumschiffs ist komplett ausgetreten, die Flugtauglichkeit des Raumschiffs wird seither infrage gestellt.

Eigentlich hätten die beiden Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der NASA-Astronaut Frank Rubio in der Sojus-MS-22-Kapsel zur Erde zurückkehren sollen. Stattdessen wird nun ein Ersatzgefährt geschickt, mit dem die Raumfahrer nach Hause fliegen sollen.