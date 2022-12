Zwischenfall auf ISS: Partikel sprühen durch Loch in den Weltraum

Durch ein Leck an der angedockten Sojus-Kapsel ist offenbar Flüssigkeit ausgetreten.

Auf der Internationalen Raumstation ISS sorgt ein unangenehmer Zwischenfall für Aufsehen. In der angedockten Sojus-Kapsel (MS-22) ist ein Loch aufgetreten. Durch das Leck werden Partikel in den Weltraum versprüht , wie auf einem Video zu sehen ist.

Es sei ziemlich wahrscheinlich, dass es sich dabei um Kühlflüssigkeit des Raumschiffs handelt, schreibt die NASA in einer Mitteilung. Aufgetreten ist Leck jedenfalls an der Sojus-Kapsel, die seit Ende September an der ISS angedockt ist.

Nun wolle man herausfinden, wie schwer das Raumschiff beschädigt ist und welche Auswirkungen dies auf die ISS und die geplanten Missionen hat. Die Crew der ISS sei jedenfalls nicht in Gefahr, heißt es von der NASA.

Ein geplanter Weltraumspaziergang der russischen Kosmonauten Sergey Prokopyev und Dmitri Petelin wurde aufgrund des Zwischenfalls kurzfristig abgesagt. Man wolle der Crew die notwendige Zeit geben, sich um das Leck und die eine mögliche Reparatur zu kümmern.