James Webb zeigt Sparkler Galaxie mit 1. Sternen des Universums

5 Kugelsternhaufen entdeckt

Kugelsternhaufen sind Ansammlungen alter Sterne, die bis in die Kindheit einer Galaxie zurückreichen, sodass sie Hinweise auf die frühen Stadien der galaktischen Entstehung, des Wachstums und der Entwicklung enthalten können.



Den kanadischen Forscher*innen des NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS)-Teams, soll eine derartige Betrachtung nun gelungen sein. Sie haben 12 kompakte Objekte rund um die Sparkler-Galaxie näher angesehen und darin 5 Kugelsternhaufen entdeckt. Das könnten die ältesten Sterne des Universums sein!



„Es war wirklich überraschend für uns, dass wir so früh ein so einzigartiges Objekt in den JWST-Daten finden konnten“, sagt Kartheik G. Iyer, Astronom an der University of Toronto in Kanada und Co-Erstautor der Studie laut dem Bericht von Space.Com.

Alter einfacher zu bestimmen, je weiter entfernt

Laut den Astronom*innen ist es viel einfacher, das „Alter“ von Kugelsternhaufen zu bestimmen, die weit von der Erde entfernt sind, als jene in der Milchstraße. Die Milchstraße enthält schätzungsweise 150 Kugelsternhaufen, aber Wissenschaftler haben Schwierigkeiten, ihr Alter zu bestimmen.

„Alternde Kugelsternhaufen in der Milchstraße sind wie das Betrachten eines Bildes, das versucht zu sagen, ob eine Person 50 Jahre alt ist oder ob diese Person 55 Jahre alt ist“, sagte die Astronomin Lamiya Mowla, Co-Autorin der Studie gegenüber Space.com. „Es ist einfacher zu sagen, ob jemand 5 Jahre alt ist oder ob er 10 Jahre alt ist. Es ist noch einfacher zu sagen, ob er 1 oder 6 Jahre alt ist.“