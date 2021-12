Start von James Webb Teleskop erneut verschoben

Der Start des James Webb Weltraumteleskops wurde erneut verschoben. Wie die NASA mitteilt, soll der Start nun "nicht früher als am 24. Dezember" stattfinden. Grund für die Verzögerung ist diesmal die Verbindung zur Trägerrakete Ariane-5.

Auf Twitter teilt die NASA mit: "Das Team des James Webb Weltraumteleskops arbeitet an einem Kommunikations-Problem zwischen dem Observatorium und der Trägerrakete". Am kommenden Freitag, 17. Dezember, will die NASA mehr über das Startdatum verraten.