Die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Shepard Churchley , sowie ein TV-Moderator und vier weitere Passagiere haben am Samstag einen Kurz-Ausflug in den Weltraum unternommen. Transportiert wurden sie am Samstag vom Raketensystem New Shepard der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos . Start und Landung des rund zehnminütigen Fluges fanden im Westen des US-Bundesstaates Texas statt.

Willkommen zurück auf der Erde

Auch dieses Mal nahm Jeff Bezos, wie bereits nach dem 2. Flug mit "Captain Kirk", die frisch gekürten Neo-Astronaut*innen nach ihrer Rückkehr persönlich in Empfang und wollte von ihnen wissen, wie ihnen der Ausflug ins All gefallen hat. "Willkommen zurück", sagte Bezos, in einen blauen Raumanzug gekleidet, als er die Luke zu der Kapsel öffnete.

Unter dem Applaus von Freunden, Familienmitgliedern und Mitarbeitern von Blue Origin kletterten alle sechs Passagiere nach und nach heraus und umarmten den Amazon-Gründer. Nach Angaben von Blue Origin waren sie 10 Minuten und 13 Sekunden unterwegs und erreichten dabei eine Höhe von 107 Kilometern.

Wer noch mit ins All flog

Die 74-jährige Laura Shepard Churchley, Tochter des 1961 als NASA-Astronauten ins All geflogenen Alan Shepard (1923-1998), nach dem das Raketensystem von Blue Origin benannt ist, und der 50-jährige TV-Moderator und Ex-NFL-Star Michael Strahan waren Ehrengäste der Firma, die anderen vier Passagiere hatten für ihre Tickets bezahlt: Raumfahrtingenieur Dylan Taylor, Investor Evan Dick, Technologie-Unternehmer Lane Bess sowie dessen Sohn Cameron. Wieviel sie jeweils für ihr Ticket bezahlten, teilte Blue Origin nicht mit.

Laura Shepard Churchley erinnerte nach dem Kurzflug an die Mission ihres Vaters. Er habe bei seinen Einsätzen hart arbeiten und alles selbst machen müssen. Sie sei einfach nur so mitgeflogen, sagte die 74-Jährige mit einem Lachen. Auch Michael Strahan äußerte sich begeistert. Er würde am liebsten gleich nochmal ins All zurückkehren, sagte der Moderator.