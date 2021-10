Nur zehn Minuten dauerte das Spektakel, „Captain Kirk“ hat dennoch Geschichte geschrieben: Mit seinen 90 Jahren ist die „Raumschiff Enterprise“-Legende William Shatner der älteste Mensch, der jemals ins Weltall geflogen ist. Während der kanadische Schauspieler in seiner Rolle als Captain James T. Kirk das Kommando des Raumschiffs übernahm, nahm er an seinem ersten realen Weltraumflug in der Kapsel New Shepard des Weltraumunternehmens Blue Origin als Gast teil.

Ursprünglich war der Flug für den 12. Oktober geplant – aufgrund schlechter Wetterverhältnisse musste er jedoch um einen Tag auf Mittwoch verschoben werden.

„Lebensverändernd“

Für ihn sei das Abenteuer „lebensverändernd“, wie er in einem Twitter-Video mitteilte. „Es scheint so, als ob es ein großes Interesse daran gibt, dass die erfundene Figur ,Captain Kirk’ wirklich ins All fliegt – also lasst uns da mitziehen und das Ganze genießen“ , so der Schauspieler weiter. Laut Shatner weise sein Flug sowohl Ironie als auch Symmetrie auf, zumal er seiner Rolle eines Weltraum-Erkunders jahrzehntelang gerecht wurde und nun tatsächlich einer wurde. "Ich bin überwältigt", sagte der sichtlich bewegte Schauspieler nach der Landung unter Tränen. Er stolperte holprig aus der Kapsel und wurde von einem jubelnden Jeff Bezos persönlich begrüßt (die futurezone berichtete im Live-Ticker, den es jetzt zum Nachlesen gibt).

Shatner flog nicht alleine ins All. Die Crew bestand neben dem Schauspieler auch aus dem ehemaligen NASA-Ingenieur Chris Boshuizen, dem Unternehmer Glen de Vries und der stellvertretenden Chefin von Blue Origin, Audrey Powers.