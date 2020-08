Karte zeigt, wie Mars mit Ozeanen aussehen würde

Subreddit-Erfolg

Die Karte wurde unlängst auf dem Subreddit „MapPorn“ geteilt und zählte kurz danach zu den beliebtesten Postings überhaupt in der Community. Entwickelt wurde sie vom nepalesischen Studenten Aaditya Raj Bhattarai von der Tribhuwan University.



„Ich bin ein großer Fan von Elon Musk und SpaceX und ihrem Plan, Menschen auf den Mars zu bringen. Und ich hoffe, ich könnte in dieser Sache helfen“, sagt er gegenüber Inverse. Er hat das Wasservolumen auf dem Roten Planeten so kalkuliert, dass der Mars ökologisch nachhaltig wäre. Auch hat er die nötigen Quellen für dieses Wasservolumen ermittelt. Das stammt von Kometen, die in den nächsten 100 Jahren in die Nähe des Mars kommen würden.