KI entdeckt Hunderte geheimnisvolle Nazca-Symbole in Peru

Die rund 2.000 Jahre alten Scharrbilder in der Nazca-Wüste von Peru sind weltberühmt - und es gibt deutlich mehr als bisher gedacht: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) entdeckten japanische Forscherinnen und Forscher nach eigenen Angaben gut 300 weitere dieser geheimnisvollen Erdzeichnungen , was die Zahl der sogenannten Nazca-Linien fast verdoppelt.

© The Yamagata University Institute of Nasca

Menschen übersahen viele Bilder

"Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Forschung hat es uns ermöglicht, die Geoglyphen schneller und präziser zu kartieren", sagte am Montag der Archäologe Masato Sakai bei der Vorstellung der Ergebnisse in der japanischen Botschaft in Perus Hauptstadt Lima. "Die traditionelle Vermessungsmethode zur visuellen Identifizierung von Geoglyphen anhand hochauflösender Bilder von diesem riesigen Gebiet war langsam", führte er aus. Zudem habe es das hohe Risiko gegeben, dass Scharrbilder übersehen werden.

Bisher waren durch die traditionelle Forschung rund 430 Nazca-Linien bekannt - ihre Entdeckung zog sich über fast ein Jahrhundert hinweg. Mithilfe von KI wurden nun "in sechsmonatiger Feldforschung 303 neue Geoglyphen" entdeckt, verkündeten die japanischen Forschenden, deren Ergebnisse am Montag auch in der renommierten US-Wissenschaftszeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlicht wurden.