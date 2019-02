KI erschafft Gesichter von Menschen, die es nicht gibt

Wer die Website „This Person Does Not Exist“ besucht, bekommt dort ein Porträtfoto von einem Menschen zu sehen, den es eigentlich gar nicht gibt. Die Bilder wurden von einer KI erzeugt, die ein einzigartiges Porträt mithilfe 512-dimensionaler Vektoren erstellt. „Jedes Mal, wenn man die Seite neu lädt, wird ein neues Bild eines Gesichts von Anfang an erzeugt“, schreibt Philipp Wang, ein Entwickler beim Fahrtdienst Uber, der die Website betreibt. Er wolle damit darauf auf die jüngsten Fortschritte in der KI-Forschung aufmerksam machen.

Bei der Technologie, der sich Wang bedient, handelt es sich um das von Nvidia entwickelte StyleGAN. Bei einem Generative Adversial Network (GAN) kommen zwei neuronale Netzwerke zum Einsatz. Ein neuronales Netzwerk erzeugt Inhalte (Generator), die vom anderen neuronalen Netzwerk unter den Trainingsdaten als „Fälschungen“ erkannt werden sollen (Diskriminator).