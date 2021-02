Kollabiertes Magnetfeld hatte massive Auswirkungen auf die Erde

Forscher der University of South Wales in Australien haben nachgewiesen, dass der temporäre Zusammenbruch des Erdmagnetfelds zu einem extremen Klimawandel geführt hat. Auf das Event können auch Veränderungen des menschlichen Verhaltens sowie Massenaussterben über Hunderte Jahre zurückgeführt werden.

Uralter Baum gibt Aufschluss

Den genauen Zeitpunkt konnten die Forscher anhand eines uralten konservierten neuseeländischen Kauri-Baums bestimmen. Dafür wurde die Radiokarbonmethode angewandt. Dabei wird in organischem Material der Anteil an radioaktiven C14-Atomen gemessen. Sie gaben Aufschluss darüber, wann ein sprunghafter Anstieg des Radiokarbons in der Atmosphäre stattgefunden hat. Diese Veränderungen haben die Bäume in ihren Ringen gespeichert.

Die Periode nach dem Laschamp-Ereignis wurde von den Forschern Adams Transitional Geomagnetic Event oder kurz „Adams Event“ getauft. Dabei bezieht man sich auf den Autor Douglas Adams, der in seinem Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Antwort auf das Leben, das Universum und alles mit „42“ beantwortete. Im englischen Original wird das Hörbuch von Autor und Schauspieler Stephen Fry gesprochen, der nun auch für ein YouTube-Video den Adams Effekt erklärt. Der Look des Videos ist an die zugehörige BBC-Serie von 1981 angelehnt.