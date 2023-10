3D-Karte zeigt kosmisches Netz, das Galaxien verbindet

Das Bild beziehungsweise die 3D-Animation gilt als Durchbruch in der Forschung und bietet einen ganz neuen Blick auf den Kosmos. Die Erkenntnisse daraus sollen in erster Linie der Forschung über Dunkle Materie zugutekommen und Aufschluss über die Entstehung des Universums geben.

© C. Martin et al./Caltech/W. M. Keck Observatory

Die Räume zwischen den Galaxien

Entstanden ist die Darstellung mithilfe des Keck Cosmic Web Imager (KCWI) am Keck-Observatorium auf Hawaii. Damit wurde eine Himmelsregion beobachtet, die zwischen 10 und 12 Milliarden Lichtjahre von unserer Galaxie entfernt liegt.

Das Instrument war zum ersten Mal in der Lage, das zarte Glühen der Wasserstoffgasströme aufzuzeichnen, die die Räume zwischen den Galaxien durchziehen. Die daraus entstandenen 2D-Bilder wurden anschließen in einer 3D-Karte zusammengesetzt und in einer Animation veröffentlicht.

