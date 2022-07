Künstliche Intelligenz kann Hirntumore besser klassifizieren als Ärzte

Ein internationales Forschungsteam rund um Andreas Stadlbauer vom Zentralinstitut für medizinische Radiologie-Diagnostik des Universitätsklinikums St. Pölten hat eine künstliche Intelligenz (KI ) mit MRT-Daten von fast 170 ehemaligen Hirntumor-Patient*innen gefüttert. Mittels maschinellem Lernen wurden dabei die 5 häufigsten Hirntumore untersucht. Zum Einsatz kamen konkret kombinierte Bilddaten der sogenannten physiologischen und fortgeschrittenen („advanced“) MRT , welche einen detaillierten Einblick in die Struktur und den Stoffwechsel eines Tumors geben können. Bei der fortgeschrittenen MRT wird etwa die Durchblutung von Geweben oder die Verteilung von Wassermolekülen in Geweben dargestellt.

Neben der Klassifizierung von Hirntumoren könnte die KI auch im Rahmen von Verlaufskontrollen interessant sein, so Stadlbauer. Nach einer Operation und der Bestrahlung oder Chemotherapie gebe es ihm zufolge alle 3 bis 6 Monate eine Nachsorge mit Zeitserien aus Bilddaten. Aktuelle werden dabei mit jenen der letzten Untersuchung verglichen. Das hat unter anderem den Zweck, mögliche Rezidive zu erkennen. Damit sind Tumore gemeint, die nach einer erfolgreichen Behandlung am gleichen Ort wieder auftreten.

Besteht die Vermutung auf ein Rezidiv, können normalerweise mehrere Monate vergehen, bis diese bestätigt wird. Laut Stadlbauer kann ein Rezidiv in dieser Zeit aber schon so groß anwachsen, dass es nicht mehr operabel ist. Mithilfe von lernfähigen Algorithmen könnten Rezidive früher erkannt werden. „Wenn das System aufgrund der physiologischen Bilddaten ein Rezidiv vorhersagen und berechnen kann, wie ein Tumor in 3 Monaten aussehen wird, könnten den Patient*innen lebensverlängernde Maßnahmen ermöglicht werden“, so der Forscher.

Neuronales Netzwerk

Aktuell arbeitet Stadlbauer daran, dass die physiologischen MRT-Daten nicht wie bisher manuell, sondern dank eines neuronalen Netzwerks automatisiert aufbereitet werden. Die weitere Zukunft einer solchen KI wird sich dann erst zeigen. Denn ob sich ein solches System zur Klassifizierung von Hirntumoren einmal etablieren wird, hänge laut Stadlbauer in erster Linie von dessen Akzeptanz bei Radiolog*innen ab. „Grundsätzlich ist das Interesse von Kliniken groß, aber Radiologen haben aktuell noch Bedenken, dass die KI ihre Arbeit übernehmen könnte“, erzählt er.

Das System soll ihnen allerdings als Zweitmeinung dienen und das Fachpersonal bei ihrer Beurteilung unterstützen – es jedoch nicht ersetzen. Generell sei ein solches System in der Medizin Stadlbauer zufolge jedenfalls eine klinisch sinnvolle Zusatzanwendung, die den Patient*innen ein längeres Überleben sichern könnte.